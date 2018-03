Nowa kampania Tłoczni Dziadka Franka.

Wiosna to moment, kiedy budzą się do życia rośliny i zwierzęta, to czas transformacji. Czas, w którym nadchodzi nowe. Wraz z tym okresem Tłocznia Dziadka Franka ruszyła z nową kampanią lifestylową i powołała do życia „Drużynę Piękna”.