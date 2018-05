Sok z Tłoczni Dziadka Franka hitem na Warsaw Food Expo 2018.

Targi Żywności Warsaw Food Expo 2018 to miejsce promocji polskiej żywności najwyższej jakości. To wydarzenie gdzie prezentowane były produkty świeże i przetworzone, a przede wszystkim ekologiczne, tradycyjne i regionalne. Ponadto na targach odbyły się pokazy kulinarne w wykonaniu mistrzów kuchni, a także konkursy, warsztaty i szkolenia skierowane zarówno do amatorów, jak i profesjonalistów.

Podczas targów odbył się konkurs „Spożywczy przebój targów Warsaw Food Expo”. W ramach konkursu Jury składające się z przedstawicieli organizacji reprezentujących sektor produkcji, handlu oraz gastronomii nagrodziło wybrane produkty prezentowane na targach, które w trakcie Gali wyróżnione zostały medalem Ptak Warsaw Expo.

W II edycji targów wyróżnienie otrzymała firma Frankfood za nowy wakacyjny sok Tłoczni Dziadka Franka – Jabłko-Marchew. Główne właściwości, które zostały dostrzeżone to przede wszystkim brak konserwantów, same naturalne składniki i niespotykany smak.

„Jest to nasza druga nagroda, która utwierdza Nas w przekonaniu, że to co robimy jest dobre. Jesteśmy dumni, że nasz nowy sok został dostrzeżony przez tak zacne grono odbiorców.” – Zofia Wiśniewska, Frankfood Sp. z. o.o.

O FrankFood

Tworząc naszą markę połączyliśmy zdobytą wiedzę w branży spożywczej z recepturami naszych dziadków i pragnieniem dostarczenia na rynek europejski produktów, które sami chcielibyśmy spożywać. Produktów naturalnych, ekologicznych i przede wszystkich zdrowych.

Naszą misją jest wzbogacanie i urozmaicanie życia poprzez oferowanie i rozwój naturalnych i ekologicznych produktów, wytwarzanych w oparciu o tradycyjne i sprawdzone receptury.

Kierujemy się przekonaniem, że każdy z nas ma prawo wyboru produktów zdrowych, organicznych, bezglutenowych, wegańskich oraz wolnych od GMO.

http://www.frankfood.eu